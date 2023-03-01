Центр «Созвездие» принял на образовательных сменах более 1000 ребят

С момента открытия образовательного центра «Созвездие», расположенного в Комплексе отдыха и развития, в нем уже побывали больше 1 тысячи ребят. Это учреждение было создано в прошлом году в Чумляке по типу известного российского центра «Сириус» в рамках нацпроекта «Образование».

В марте школьники вновь съедутся в «Созвездие» на олимпиадную смену «Первые шаги в науку». Для творчества и научных экспериментов ребятам могут предоставить доступные инструменты: высокотехнологичное оборудование для изучения биоинженерии, математики, физики, робототехники, химического анализа, ИТ и других направлений. В прошлом году на оснащение центра, как утверждают в департаменте образования, было привлечено порядка 200 млн рублей.

Участие в профильных сменах и олимпиадах, которые проходят в «Созвездии» для детей, которых считают одаренными, поможет им не только развить таланты, но и, возможно, получить необходимые навыки, но и выбрать востребованную профессию, увлечься интересными и нужными специальностями.

А в прошлом году смогли создать Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). По мнению главы региона Вадима Шумкова, которым поделился департамент образования, ЦОПП является очень хорошим адаптером между системой образования, которая сложилась, и реальными запросами экономики, и способствует сохранению квалифицированных кадров в регионе.

В ЦОППе новую профессию, востребованную на рынке труда в регионе, могут получить более 10 тысяч человек. Им даже обещают гарантированное трудоустройство.

Вот один из примеров для наглядности. 5 марта ЦОПП организует онлайн-фестиваль для школьников и их родителей «День выбора», в ходе которого ученики 5-11 классов будут черпать знания о востребованных профессиях. Родителям выдадут информацию о перспективах и возможностях при выборе профессионального направления для ребенка. Для участия в онлайн-фестивале необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В этом году в школах могут создать образовательные центры «Точка роста», два IT-куба, в образовательные организации поступит новое оборудование в рамочном формате проекта «Цифровая образовательная среда».

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