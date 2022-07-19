Центральный рынок и ярмарку «Некрасовская» в Кургане продолжают модернизировать

В областном центре продолжается работа, направленная на повышение качества торгового обслуживания жителей, доступности для горожан товаров местных производителей. Полным ходом идет модернизация Курганского центрального рынка и ярмарки «Некрасовская».

В целях повышения эффективности работы рынка руководство компании совместно с городским департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли разработали новую концепцию развития торгового объекта.

В здании рынка в соответствии с графиком продолжаются работы по замене напольного покрытия первого и второго этажей. Заменено более 4200 квадратных метров. Завершить работы по замене напольного покрытия планируется в ноябре. Продолжается монтаж инженерных систем и систем видеонаблюдения.

Ведется подготовка мест для размещения объектов общественного питания – уже завершены работы по чистовой отделке помещений, установлены оборудование и мебель. Проводится тестовый запуск и проверка торгового оборудования. Открытие объекта общепита в здании Курганского центрального рынка намечено на 1-е августа.

Ведутся работы в цехе по изготовлению полуфабрикатов – завершены монтаж системы вентиляции и чистовая отделка помещений. Проводится тестовый запуск и проверка торгового оборудования. Открытие магазина планируется в августе.

Продолжаются работы по открытию современного цеха по переработке овощей, рассчитанного на переработку 10 тонн продукции в сутки. В цехе выполнена чистовая отделка помещения, частично установлено оборудование и уже ведется его наладка. Установка оборудования в общей сложности продлится до августа. Ведется установка и сборка холодильников. Начало работы цеха планируется во второй половине августа после завершения работ по установке и наладке оборудования.

На ярмарке «Некрасовская» завершена установка новых павильонов. Идет замена торгового оборудования для торговли фруктами.

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