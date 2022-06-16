Цены на востребованные населением товары в Зауралье не выше и даже ниже, чем в регионах УрФО

В социальных сетях региона распространяется информация о самом быстром росте цен в Курганской области по сравнению с регионами Уральского федерального округа.

Анализ реальных цен показывает иную картину. Цены на востребованные населением товары в Курганской области не выше и даже ниже, чем в регионах УрФО, сообщили в пресс-службе главы региона.

Например, на основе данных контрольно-кассовой техники средняя цена на 12 июня на хлеб (за кг): в Курганской области — 60,12 руб. за кг; в Свердловской области — 81,95 руб. за кг; в Тюменской области — 80,14 руб. за кг; в Челябинской области — 94,89 руб. за кг.

На сахар: в Курганской области — 73,01 руб. за кг; в Свердловской области —75,49 руб. за кг; в Тюменской области — 73,91 руб. за кг; в Челябинской области — 74,06 руб. за кг.

На мясо птицы: в Курганской области — 201,20 руб. за кг; в Свердловской области —212,47 руб. за кг; в Тюменской области — 207,30 руб. за кг; в Челябинской области — 205,31 руб. за кг.

На свежую рыбу: в Курганской области — 434,83 руб. за кг; в Свердловской области —627,69 руб. за кг; в Тюменской области — 796,59 руб. за кг; в Челябинской области — 658,13 руб. за кг.

На яйцо: в Курганской области — 5,32 руб. за шт; в Свердловской области — 5,65 руб. за шт; в Тюменской области — 6,01 руб. за шт; в Челябинской области — 5,67 руб. за шт.

Как рассказал директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, уровень инфляции рассчитывается на основе индекса потребительских цен на товары и услуги органами статистики. «Если оценивать место нашего региона в рейтинге субъектов России за январь - декабрь 2021 года Курганская область занимала 50 место. Несмотря на сложную ситуацию, в мае 2022 года Курганская область в рейтинге субъектов РФ улучшила позицию и заняла 46 место. Кроме того, в области снижаются и темпы роста инфляции, если посмотреть март относительно февраля в марте рост был в 7 процентов, уже в апреле рост инфляции снизился до 1,8%, в мае рост составил 0,26%. Этому способствует развитие производства и сельского хозяйства в регионе, что является основой для снижения инфляции», - прокомментировал он.

Те же статистические выкладки, на которые пытаются опереться в публикациях соцсети, это сложный подбор и анализ определённого набора данных, который необходим для специалистов, потому что статистика и ее методики расчета – это сложная наука, и делать на одном показателе ее данных легковесные суждения в соцсетях – это выдавать необъективную недостоверную информацию.

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