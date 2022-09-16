"Цены - смешные!". Курганцы активно идут на Александровскую ярмарку в Кургане

В Кургане продолжается чествование тружеников села. Посетители ярмарки - люди всех возрастов. Почти все уходят не с пустыми руками.

- Я купил творог, натуральное молоко и белорусское сало. Цены - смешные! А сало - буквально тает во рту, - рассказал курганец Андрей.

Жительница села Кетово Светлана очутилась на ярмарке случайно. Сделали несколько снимков в фотозоне и заглянули в торговые ряды. - Взяли хороших маленьких огурчиков для засолки и горький перец. Он такой острый, что в магазинах не найдёшь! - заявила довольная покупательница.

ООО "Пичугино" (Варгашинский район) привезло на ярмарку крупы - пшеничную, перловую, гороховую. Мелют их в собственном цеху из зерна, выращенного на своих полях. Продукция экологически чистая, не содержит никаких пестицидов. - Крупа расходится влёт, девчата не успевают фасовать ее по мешочкам, - признался учредитель ООО "Пичугино" Владимир Забродин.

Аграрии и покупатели оказались единодушны: такие ярмарки нужны, и может быть, есть смысл проводить их осенью, после уборки урожая, почаще.