Частичная мобилизация не отразилась на экономике Курганской области

В Курганской области сохранить стабильную ситуацию в экономике помогают и региональные меры поддержки бизнеса. Напомним, появление ещё трёх ранее проанонсировал директор департамента экономического развития Владимир Ковалев. Приём заявок на их предоставление начнётся во второй половине ноября. Как рассказал Владимир Ковалёв, это возмещение части затрат предприятий на подключение к коммунальной инфраструктуре, на приобретение нового оборудования и создание быстровозводимых производственных помещений модульного и арочного типа.

Кроме того, курганские предприниматели могут получить частичную оплату транспортных расходов, экспортируя свой товар за рубеж – на его доставку до государственной границы. Этой мерой уже воспользовался шадринский завод сварочных материалов «ГУДЭЛ», когда отправил в Узбекистан свыше 22 тонн электродов. «Логистические цепочки нарушены, тарифы на перевозку товаров выросли, поэтому экспортерам как никогда важна господдержка. У предпринимателей впервые появилась возможность вывезти груз за границу, значительно сократив транспортные расходы. Услуга оказывается на условиях софинансирования и при наличии экспортного контракта», - подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Курганской области Анастасия Бабушкина.

Частичная мобилизация сотрудников не повлияла на экономические показатели большинства крупных компаний. Это показал опрос, проведённый Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Около 60% респондентов не заметили проблем с обеспеченностью кадрами в октябре. От 80% до 90% сообщили, что у них нет изменений в части выручки, инвестиционных вложений, финансового положения компании. Время доставки заказов и сроков выполнения собственных контрактов не увеличилось.

Каждая вторая компания уверена: её экономические показатели не снизятся и в будущем. 2,3% опрошенных ждут роста инвестиций, 6,5% — выручки, 10% — сокращения сроков доставки заказов, а 18% — их выполнения.

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