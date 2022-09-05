Чеховский мост в Кургане планируют ремонтировать в следующем году

В 2023 и 2024 годах Курган продолжит капитальные ремонты мостов и путепроводов. В том числе будет ремонтироваться Чеховский путепровод. Ремонт транспортной развязки должен начаться в следующем году. В настоящее время ведется подготовка к повторному выставлению документов по ремонту Чеховского путепровода на аукцион, поскольку первые торги по определению подрядчика были признаны несостоявшимися. Аукцион по ремонту Чеховского путепровода будет объявлен еще раз, сообщили в администрации Кургана.

Власти города заявили, что, информация о том, что Чеховский путепровод будет закрыт на ремонт в сентябре, которую распространяют отдельные городские паблики и СМИ, недостоверна. В департаменте развития городского хозяйства пояснили: ремонт Чеховского путепровода будет синхронизирован с другими ремонтами городских транспортных развязок. В том числе, как раньше и говорилось, он начнется только после окончания работ на Некрасовском путепроводе.

Как утверждают в пресс-службе города, курганцы неоднократно обращались к городским властям с просьбой о приведении курганских путепроводов и мостов в порядок. В администрации города также заявили, что в этом году благодаря особому вниманию к этому вопросу губернатора Вадима Михайловича Шумкова было выделено финансирование в беспрецедентном объеме на приведение в порядок сразу нескольких мостовых объектов, крайне значимых для горожан.

Тем временем, на Некрасовском путепроводе вчера была снята опалубка на цоколе под барьерное ограждение со второй стороны моста. В течение ближайших трех дней рабочие соберут оставшуюся часть ограждения. Также сегодня подрядчик должен завершить демонтаж остатков шкафной стенки со стороны проспекта Машиностроителей, после чего рабочие смогут приступить к армированию и устройству опалубки.

Активно ведется и ремонт Кировского моста. Подрядчик работает с опережением графика, предпринимает максимум усилий, чтобы открыть к концу текущего года пешеходную часть мост для движения жителей.

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