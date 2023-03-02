Чеховский мост закрывается для движения транспорта с 4 марта

Сейчас на правой стороне путепровода со стороны Заозёрного выполнен демонтаж тротуарных плит и ограждения. Для дальнейших работ необходимо завести на объект тяжелую строительную технику, которая не сможет безопасно работать при реверсивном движении.

«Отсутствует безопасный радиус разворота гусеничного экскаватора, невозможно установить кран. Кроме того, при погрузке демонтированного материала возможно падение арматуры, старого асфальтобетона на полосу, выделенную для движения транспорта. Для того, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов и дать возможность тяжелой строительной технике работать, необходимо перекрыть путепровод», – рассказал замдиректора подрядной организации Николай Линдт.

В департаменте развития городского хозяйства призвали курганцев с пониманием отнестись к закрытию путепровода.

«Эти неудобства – временные. Закрытие путепровода позволит подрядной организации качественно провести ремонтно-восстановительные работы и сдать объект в установленный срок», – пояснил директор департамента Андрей Плешков.

На период ремонта Чеховского путепровода жители Заозерного могут воспользоваться путями объезда через проспект Голикова, Северный микрорайон или улицы Загородная и Автозаводская. Для выезда на Загородную для жителей Заозерного и Левашово в районе тоннеля под железнодорожными путями установили светофор. Также для удобства автомобилистов на магистралях были размещены баннеры со схемами объезда. Полную информацию о путях объезда можно посмотреть на сайте администрации города в разделе «Ремонт Чеховского путепровода».