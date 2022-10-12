Человек из Питера пришел пешком в Курганскую область

Ему чуть больше 30 лет, и уже есть своя философия. Он называет себя настоящим кофейным бароном нашей страны, и желает познать Россию, путешествуя пешком. Его цель – посетить 500 городов. Пока удалось побывать почти в 150 больших и малых городах, не обходит вниманием села и поселки. О впечатлениях докладывает своим читателям на страницах соцсетей, так что можно следить за путешественником в режиме онлайн.

Почему кофейный барон? Потому что у путешественника есть своя традиция – со встречными он пьет кофе. Причем готовит его сам, в походной кофеварке. Он, как тот древний латинянин, всё свое носит с собой. Имеется в виду и материальное имущество, без которого в пути не обойтись, и духовное богатство – мудрость, опыт, знания и умения. А всё это лучше всего приобретается в долгой дороге…

– Кофе могу сварить где угодно за минуту, и несмотря на то, что я ценитель этого напитка, дело-то вовсе не в качестве кофе, – говорит путешественник. – Самое главное для меня – это качество общения, мои собеседники, которые помогают понять российскую глубинку, образ жизни, ментальность.

Александр родился и вырос в Петербурге, 7 лет отслужил в армии по контракту. А потом решил резко изменить свою жизнь – и отправился в путь. Как он говорит сам, главная цель – это именно люди, общение, а не достопримечательности. На прошлой неделе Пластковпрошелся по Шадринску и Каргаполью.

В Шадринске он побывал в краеведческом музее, написав потом, что это самый любимый его музей в стране. Александра поразила и вдохновила история скульптора Шадра.

– Он автостопом (при царе ещё) добрался до Петербурга, что бы поступить учиться на художника. Его не взяли… Тогда он стал жить под мостом в лодке. Деньги зарабатывал, играя на музыкальных инструментах, научившись этому, у уличных магистрали. В итоге, его заприметили и приняли обучаться. А потом случились Революция и Гражданская война. И он разрабатывал образцы первых советских денег, – просветил Пластков своих читателей.

В пути бывает по-разному. К примеру, вот одна из недавних записей Александра: «Спать пришлось опять на улице. Ночью проходить мимо разных деревень скучно. Поэтому я направился сразу в интересное место – посёлок городского типа Красный Октябрь под Шадринском.

Шёл по кабаньем тропам, и они явно свежие (судя по кучкам). Посёлок на 4000 человек. Церковь новая, с детской площадкой, ПТУ и школа. На выходе уже профессионалы своего дела - лесопилка и пилорама. Грустно, что в каждом магазине, то и дело заходит маргинал за бутылкой пива (водки). Долговые тетради и «ручаюсь, что верну с зарплаты». Зачем вообще пить, если денег нет даже на еду?».

В справедливости этой критики Пласткову не откажешь. Любая жизнь – это шанс и выбор: можно каждую минуту восхищаться мирозданьем и учиться новому, а можно… превратить самого себя в полное ничтожество.

В Каргаполье путешественник с удовольствием отобедал и отметил шикарную выпечку местного райпотребсоюза. Его личный рекорд – без сна 90 километров за 20 часов!

Пластков делится своим девизом: «Нет сил идти – беги!». И рассчитывает, что его и его акцию заметят.

– Я обречен на успех, – полушутя-полусерьезно заявляет Александр. – Надеюсь, что однажды мне поступит предложение от всемирной известной марки кофе, чей напиток я буду пропагандировать, путешествуя по миру.

Анна Лимонова.Фото из архива Александра Пласткова.

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