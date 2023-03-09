Человек, изменивший регион. Сегодня Вадиму Шумкову исполнилось 52 года

Президент России назначил Вадима Шумкова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. Правильность этого решения подтвердили последующие выборы – в поддержку уроженца села Шастово Варгашинского муниципального округа высказался 81% участников голосования. Впечатляющий результат!

За прошедшие 4,5 года его правления сделано немало. В Курганской области активно строятся и ремонтируются дороги и объекты инженерной инфраструктуры, поликлиники и больницы, детские сады, школы, техникумы и колледжи, учреждения культуры и спорта, благоустраиваются населенные пункты, открываются новые производства, в том числе на селе, создаются дополнительные рабочие места, до рекордно низких показателей снизился уровень безработицы.

Масштабность и стремительность этих преобразований поражает экспертов. По некоторым показателям Курганская область вошла в число лидеров среди регионов РФ. Многие инициативы губернатора – например, по созданию кластера индустриальных парков, социальной поддержке населения, помощи мобилизованным и их семьям – заслужили одобрение в федеральном центре и будут распространены на всю страну.

Всё это крайне важно. Но нередко за кадром остаются, пожалуй, самые главные изменения. Их не измеришь в материальных, физических показателях. Не занесешь в статистику. Они неуловимы. Но все же есть. У жителей Курганской области меняется менталитет.

Преображается не только мир вокруг, но и мы сами. Мы стали ценить то, что сделано руками других и улучшает нашу жизнь.

В Курганской области все меньше фиксируется актов вандализма. Помните, как раньше реагировали на подростка, разбившего стеклянную остановку? «Ух, молодец! Осмелился. Крутой». А сейчас: «Невежа какой».

На улицах все чаще можно заметить прохожих, которые не выкидывают фантик, окурок, где придется, а несут его до урны, даже если предстоит пройти квартал. В людях проснулась совесть. Им нравится жить в чистоте и комфорте. Даже вошли во вкус. Теперь – не остановить.

В курганцах исчезает вечный, казалось, взгляд исподлобья. Все больше открытых лиц и улыбок. Мы перестали бояться других и видеть в окружающих врагов.

Курганцы начали чувствовать себя хозяевами своей жизни, малой родины, самой России. В немалой степени это заслуга губернатора, который восстановил правильную иерархию в обществе: народ – единственный источник власти, а чиновники – слуги его. И больше никак.

Строгим спросом и внезапными проверками Шумков сделал, казалось бы, невозможное – профессия чиновника перестала быть привлекательной для тех, кто не любит пахать и привык к ежечасным «чаям-перекурам». Сейчас работы – горы, при достойной, но не «космической» зарплате.

Мы перестали в упоительном самоуничижении звать себя «курганоидами». И, ощутив чувство собственного достоинства, не позволяем это делать другим.

Подобные метаморфозы дорогого стоят. В каком-то смысле изменить сознание людей – сложнее, чем построить целый завод. Вадиму Шумкову удается и то, и это.

С днем рождения, губернатор!

Здоровья, терпения и сил!

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