Челябинские предприниматели привезли в Альменево большую партию гуманитарного груза

Челябинские предприниматели – уроженцы деревни Бухарова Альменевского округа братья Вадим , Эдуард и Денис Абдрахмановы привезли на малую родину большую партию гуманитарного груза.

Решение помочь своим землякам, которые находятся в зоне спецоперации на Украине было поддержано единогласно. На собственные деньги Абдрахмановы закупили для солдат продукты питания, газовые горелки, наколенники, термобелье, спальники и многое другое, что пригодится в быту простому солдату. Весь груз, по их прикидкам, на 200 тысяч рублей братья передали в Альменевский центр социального обслуживания населения, оттуда он уже будет отправлен в Курган.

Ребята заявили, что гуманитарную помощь для зауральских бойцов сделают ежемесячной, может быть не в таких масштабах, как сейчас, но это будет регулярным мероприятием. Причем братья Абдрахмановы собираются помогать не только военнослужащим, но и семьям мобилизованных бойцов из Альменевского округа. Связь с семьями будут поддерживать через местные совет ветеранов и центр социального обслуживания населения.

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