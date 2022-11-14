Чем на прошедшей неделе занимался курганский губернатор Вадим Шумков?

В традиционной рубрике «Шумков. Неделя. Главное» автор телеграм-канала напомнил ключевые решения и действия, которые губернатор Курганской области принял во вторую неделю ноября.

«Сообщил об отправке очередного большого груза экипировки и спецснаряжения для мобилизованных и начале подготовки следующего груза. Вручил награды и благодарности, в том числе от Правительства РФ работникам завода «Курганстальмост» за успешное выполнение важного государственного задания», - написал о Вадиме Шумкове «Тетерин».

Помимо этого на уходящей неделе курганский губернатор рассказал о скором запуске в регионе двух новых инвестиционных проектов – производства промышленной вентиляции и завода сухих смесей. Также Вадим Шумков вручил полиции 15 новых машин марки «Лада Гранта», которые были приобретены на средства бюджета Курганской области и переданы участковым уполномоченным в областном центре и сельских населенных пунктах.

«Провел рабочую встречу с полпредом Владимиром Якушевым, на которой рассказал о социально-экономическом развитии региона. Получил положительную оценку от полпреда за темпы развития Кургана и большой объем работ в летний период по ремонту ЖКХ и благоустройству города», - указал автор телеграм-канала «Тетерин».

В конце рабочей недели, в пятницу, Вадим Шумков принял участие в большом совещании под председательством заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева по вопросам работы оборонно-промышленного комплекса. Глава региона заявил о готовности оказывать поддержку решению вопросов предприятий, выполняющих гособоронзаказ, чтобы помочь им качественно и в срок выпускать и поставлять вооружение Российской армии.

«Озвучил план поднять уровень газификации региона до 72% и сообщил, что в Куртамыше уже идет заполнение системы газом, и в дома он будет подан на следующей неделе. Высказал убежденность в правильности действий региона по проводимой перенастройке системы профобразования под реальный сектор и индустриализацию, подтвердив конкретным примером: за 3-й квартал при поддержке Правительства Курганской области 500 жителей трудоустроились на «Курганмашзавод», - завершил свое сообщение «Тетерин».