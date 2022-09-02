Чемпион Европы по самбо прошел проверку на прочность в Росгвардии

Новая серия третьего сезона всероссийского познавательного медиапроекта Росгвардии «Проверка на прочность» посвящена профессии военного связиста.

Героем выпуска стал посол ГТО в Курганской области, мастер спорта международного класса, бронзовый призер первенства мира, чемпион Европы по самбо Александр Шабуров.

На один день вступив в ряды росгвардейцев, именитый самбист попробовал себя в необычной роли специалиста по связи и бойца спецназа. Его наставником выступил офицер Росгвардии капитан Андрей Коваленко, поведавший участнику проекта об устройстве и предназначении командно-штабной машины и разновидностях средств связи, стоящих на вооружении подразделений ведомства, а также способах организации радио- и проводной связи.

Кроме того, герою была предоставлена возможность организовать сеанс видеоконференцсвязи с пунктом постоянной дислокации Управления Росгвардии по Курганской области.

Освоив все разнообразие технического оснащения подразделений связи, Александр Шабуров на один день пополнил ряды спецназа и отправился преодолевать препятствия наравне с опытными бойцами.