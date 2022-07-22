Чемпион по пауэрлифтингу из Крыма стал на 7 сантиметров выше благодаря врачам Центра Илизарова

Никита Петренко из Евпатории (Крым) – паралимпиец, абсолютный чемпион России среди юниоров по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, кандидат в мастера спорта, многократный чемпион Крыма, обладатель 52 золотых медалей в соревнованиях по тяжелой атлетике («жим лежа», с лучшим результатом – 130 кг), серебряный и бронзовый призер Кубков России.

Приехал в Курган за очередной победой – стать выше, вопреки природным данным.

У Никиты врожденное нарушение развития скелета, вызванное генетическим дефектом фактора роста. Особенность этого заболевания: низкий рост, укорочение и деформации конечностей. С середины марта юноша проходил лечение в травматолого-ортопедическом отделении №17 под руководством заслуженного врача РФ, профессора, Анны Аранович.

Лечащий врач, кандидат медицинских наук Анатолий Коркин сделал Никите операцию по исправлению деформаций и удлинению конечностей с применением аппарата Илизарова.

Опыт Центра наиболее богат в решении этой проблемы по сравнению с другими лечебными учреждениями, как в России, так и за рубежом – около 40 лет.

Изменения во внешнем облике паралимпиец считает своим новым рекордом. Благодаря врачам Центра Илизарова он стал выше почти на 7 см. До операции был 140 см.

«Главное изменение - во мне окреп дух, первую неделю было сложно в аппаратах, а потом когда увидел конечный результат – свои ровные ноги, для меня это было чудом! 20 лет они были совершенно другие, а сейчас они исправились. Мне очень все нравится.

Людям, которые отговаривают других от подобной операции по коррекции роста, хотел бы сказать, что это всего лишь страх перед чем-то новым и неизвестным. Конечно, нелегко, бывают сложности, но став здоровым, ты становишься счастливым», - поделился своей историей Никита Петренко.

Период фиксации для Никиты пройдет вне стен Центра. Домой он уехал в аппаратах на обеих голенях. Врачи запланировали во время очередного визита удлинить руки спортсмена, чтобы сделать строение тела более гармоничным. Не смотря на то, что лечение нарушило планы спортсмена на участие в знаковых соревнованиях международного класса, главное для него – здоровье. В этом Никиту поддержала и семья, и тренер.

По информации, предоставленной пресс-службой Центра Илизарова.

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