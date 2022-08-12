Через неделю после операции в Центре Илизарова мальчик вновь стал ходить самостоятельно.

За помощью в Клинику патологии позвоночника и редких заболеваний обратились коллеги из соседнего региона. По срочным показаниям из Екатеринбурга был переведен 10-летний мальчик с вывихом первого шейного позвонка и слабостью в конечностях. При поступлении он не мог ни сидеть, не ходить, сообщает пресс-служба Центра Илизарова.

В ускоренном порядке в клинике ему была выполнена операция по вправлению вывиха и фиксации позвонков металлоконструкцией.

В лечении пациента принимала участие целая команда специалистов: руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний, к.м.н. врач-нейрохирург Евсюков Алексей, к.м.н. врач-нейрохирург Сергеенко Ольга, врач-нейрохирург Древаль Максим, врач-анестезиолог Лукоянова Анастасия, врач-педиатр Немкина Людмила. Благодаря командной работе удалось добиться отличных результатов.

Уже через неделю после операции мальчик вновь начал ходить самостоятельно!

По информации пресс-службы Центра Илизарова.

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