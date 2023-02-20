Через реанимационное отделение Курганского областного перинатального центра проходят 330 младенцев

В стенах Курганского областного перинатального центра в год на свет появляются около четырёх тысяч малышей, из них порядка 330 младенцев проходят через реанимационное отделение. «Это 8% от всех рождённых малышей», - уточнила главный врач медучреждения Татьяна Осина. Сюда относят и тех детей, которые появились на свет с экстремально низкой массой тела - от 500 гр до 1 кг, и малышей, которые пострадали в родах.

«При обследовании на дородовом этапе мы можем предполагать те или иные возможные отклонения у малыша. Но, к сожалению, не всегда. Инструментальные методы исследования – ультразвуковая диагностика, допплерометрия, кардиотокография – самое современное оборудование не всегда даёт нам достоверную информацию. Статистически погрешности считаются по всей стране и в мире – до 15%. Нельзя предугадать тот или иной момент. Доктора, неонатальные реаниматологи, готовы оказать помощь в любую минуту», - прокомментировала Татьяна Осина.

По словам главного врача перинатального центра, подавляющее большинство детей рождается в удовлетворительном состоянии. Также она отметила, что при необходимости бригада межучреждения работает и с малышами, которые появились на свет в других медучреждениях региона. «Если вызывают выездную реанимационную детскую неонатальную бригаду, специалисты по протоколам в течение часа приезжают на место, в том числе на вертолёте, чтобы оказать помощь малышу и доставить его к нам», - пояснила Татьяна Осина.

Фото Николая Пушилина.

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