Черты Водолея проявляются в Курганской области во всей красе

Курганская область была образована 6 февраля 1943 года. По зодиаку она Водолей. «Новый мир» решил изучить характеристики этого знака и определить, насколько наш регион им соответствует.

«Водолей полон противоречий и страдает отсутствием дисциплины», - пишут авторы гороскопов. Для людей, склонных к жесткому планированию, эта черта, безусловно, является недостатком. Однако она имеет и другую сторону – креативность. А нестандартность мышления – путь к гениальности. Огромное количество курганцев, прославившихся своими талантами на всю Россию и мир, тому подтверждение.

«Водолей наделен творческой энергией, оптимизмом и развитой интуицией». Это точно про нас! Какие бы лихолетья мы ни переживали, мы никогда не утрачивали веру в светлое будущее и созидали его своими руками, включая светлую голову и, по-народному говоря, чуйку.

«Водолей умеет завязывать приятельские отношения и нужные связи». Географическое положение Курганской области тут в подмогу. Она расположена на границе Европы и Азии, граничит с Республикой Казахстан. По Зауралью пролегает Транссибирская магистраль – самая длинная железная дорога в мире! Причем курганский участок Транссиба является самым напряженным. Однако ударный труд наших железнодорожников позволяет обеспечивать бесперебойное железнодорожное сообщение между Дальним Востоком, Сибирью и центральной частью России.

«Водолей часто генерирует оригинальные идеи. С ним хорошо начинать новые проекты. Поначалу они кажутся фантастическими, а потом оказывается, что просто опередили свое время». Тут далеко ходить не надо. Свежий пример – индустриальные парки. Они есть и в других регионах, но губернатор Вадим Шумков решил создать их целую сеть. Благодаря этому Курганская область – еще недавно депрессивный регион – по темпам роста промышленного производства вышла на 1 место в России. Идею Шумкова оценили в федеральном центре. Сейчас ее внимательно изучают, чтобы, вполне вероятно, распространить в масштабах уже всей страны.

«Водолей легко переносит бытовые лишения, но является гостеприимным хозяином». И снова в точку. Поселиться вблизи Сибири с ее трескучими морозами и азиатских степей с их пронзительными ветрами мог только очень неприхотливый человек. Однако мы обустроили свой дом и сделали его общим для других. В Курганской области проживают русские (92% населения), татары, башкиры, казахи, украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, немцы, удмурты, чуваши, цыгане, молдаване и другие – всего представители более 100 народов и этнических групп! Причем – и это, пожалуй, самое важное – мы живем дружно и мирно, сохраняя свои традиции и уважение к другим культурам. Курганская область – символ многонациональной России.

«Водолей всегда устремлен в будущее, желает счастья всему человечеству, берет на себя ответственность за других». Ну, что тут скажешь? Что есть, то есть. Великодушие и благородство – курганская черта.

Конечно, гороскопы – это условность. Их авторов несть числа, и каждый толкует знаки зодиака на свой лад. Но даже в тех характеристиках, которые мы привели, курганцы найдут то, что лично им в той или иной мере свойственно.

Занятно, что жители других регионов, которые сталкиваются с курганцами и которым мы показали описание, заявили: «Это точно про вас!»

Николай Волков.