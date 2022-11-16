Честный юрист Кристина Вохменцева платит налоги по ставке всего 4%

Много ли девчонок в детстве мечтают служить в полиции? Кристина Вохменцева (в девичестве Шабалина), жительница Кургана, была одной из них.

– Я часто смотрела с родителями «ментовские» сериалы и хотела, чтобы во всем торжествовала справедливость. Поэтому после школы пошла учиться на юридический факультет – с этим образованием потом легче попасть в структуру Министерства внутренних дел, – вспоминает Кристина.

Но с правоохранительными органами, как говорится, не срослось. Стала работать юристом. Сперва помощником у опытного практикующего коллеги, а после – самостоятельно. С тех пор пошел уже третий год.

– Сфера моей профессиональной деятельности – гражданское законодательство. Это защита прав потребителя, бракоразводные процессы, раздел имущества, получение наследства и так далее. Оказываю юридические консультации, помогаю собирать нужные документы и составлять заявления, представляю интересы клиентов в суде, – объясняет Кристина Вохменцева.

Некоторые подумают, что юристы и адвокаты гребут деньги лопатой. Мол, хватаются за любой заказ, лишь бы клиента «подоить», а на успех дела им плевать. Кристина уверяет: это не так.

– В Кургане много практикующих юристов – сказывается бум на эту профессию, наблюдавшийся в прежние десятилетия. Конкуренция высокая. Клиенты отдают предпочтение тем, у кого цены на услуги дешевле и хорошие отзывы. Деловая репутация – наше всё, наш нематериальный хлеб. Раз уронишь в грязь – и уже никому не продашь, – философски рассуждает Кристина Вохменцева.

У нее самой расценки ниже, чем у многих коллег. Начинающему юристу приходится чем-то привлекать клиентуру. Что же до репутации, то Кристина не берется за дела, в которых не сможет человеку помочь.

– Я отчетливо сознаю, что моего опыта для победы в некоторых судебных процессах пока недостаточно. Если же возьмусь и «завалю» дело, это будет меня всю жизнь изнутри грызть. Поэтому, вникнув в суть вопроса, рекомендую клиенту более опытного юриста, который специализируется на этой теме. Мы хоть и конкурируем, но все-таки остаемся коллегами, с некоторыми даже поддерживаем партнерские отношения. Да и профессиональная этика юриста – далеко не пустые слова, – утверждает Кристина Вохменцева.

В налоговой инспекции она зарегистрирована в качестве самозанятой. Говорит, так вести трудовую деятельность и отчитываться о доходах намного проще, чем индивидуальному предпринимателю.

– У предпринимателя есть серьезные обязательства перед государством. Были у него за отчетный налоговый период сделки или нет, появился доход или нет, а он должен уплатить налоги. У самозанятых все проще: нет дохода – нет налогов. И они гораздо меньше, чем у ИП, – всего 4%, если услуга оказана физическому лицу, и 6%, если юридическому лицу, – объясняет Кристина Вохменцева.

Молодой юрист призывает курганцев не бояться начинать свое дело и регистрироваться в качестве самозанятого. Чистая совесть и спокойный сон гораздо дороже, чем доходы, которые, скрываясь от налоговой и ведя предпринимательскую деятельность «втемную», можно получить.

О том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого и какие меры государственной поддержки можно получить, желающие могут узнать в фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».

Телефон: 8-800-250-47-31.Сайт: мойбизнес45.рф.

Николай Волков.Фото из группы юриста Кристины Вохменцевой (Шабалиной) в социальной сети «ВКонтакте».

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