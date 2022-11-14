Четверо молодых зауральцев участвуют в финале «Большой перемены»

Участниками финала «Большой перемены» смогли стать четверо молодых представителей среднего профессионального образования Курганской области.

По информации Молодёжного портала Зауралья, на начальном этапе конкурса ребята прошли этап «Знакомство», где рассказывали о себе, проходили контрольные тесты, а также делали доклады о волонтёрской деятельности. В командных состязаниях конкурсанты выбирали одно из 20 заданий от ведущих компаний, детских движений или регионов. Решать их участники могли индивидуально или в команде. Затем полуфиналы для студентов СПО прошли в очной форме в Ханты-Мансийске, Красноярске, Казани, Ярославской и Московской областях.В итоге на базе рейтинга участников были отобраны 600 финалистов.

От Курганской области в Нижний Новгород поехали всего четыре человека: Анна Сухарева и Виктория Дорофеева из Курганского педагогического колледжа, Александр Распопов из Курганского базового медицинского колледжа (Шадринский филиал) и Кристина Пеннер из Шумихинского аграрно-строительного колледжа.

Образовательная программа и конкурсные испытания для финалистов «Большой перемены» проходят с 13 по 18 ноября на стадионе «Нижний Новгород».

«Уставшие, измотанные, но с хорошим настроением! Состоялось открытие финала, было мощно, получили невероятный заряд эмоций!» - была немногословна после первого кейсового дня Виктория Дорофеева.

Фото Юлии Шкодских.

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