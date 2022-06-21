Четыре курганских 11-классницы набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Четыре выпускницы из Кургана написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Еще 710 ребят показали отличный результат, набрав по итогам экзамена 80 и более баллов. Всего в этом году русский язык сдавали 3140 одиннадцатиклассников.

Высший балл по русскому языку в этом году набрали Юлия Петрякова (школа №26), Анастасия Тимофеева (гимназия №30), Софья Тренихина (гимназия №31) и Ксения Слыхова (гимназия №47), сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона.

По словам начальника отдела оценки качества образования Департамента образования и науки Ирины Новоселовой, 99,2% выпускников в этом году справились с заданиями по русскому языку.

Как мы сообщали ранее, учащиеся гимназии №32 брат и сестра Олег и Екатерина Кныш сдали на высший балл ЕГЭ по химии. Вместе готовились к экзаменам и вместе планируют поступить в один медицинский вуз, чтобы стать продолжателями семейной династии.Отец - заведующий отделением гинекологии, мама работает в перинатальном центре. Ребята признаются, что их стопроцентный результат на ЕГЭ — большая заслуга учителя химии Анны Ивановны Рыковой.

