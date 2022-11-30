Чистота и порядок в доме зависят и от собственников жилья

Жители дома № 18 по ул. Глинки в микрорайоне Кулацкий часто жалуются на содержание своего дома. Журналисты «Нового мира» выехали на место, чтобы своими глазами увидеть, какие проблемы волнуют жильцов и разобраться в ситуации. Картина, прямо скажем, невесёлая. За разъяснениями мы обратились к управкомпании «Прометей», которая с 2013 года обслуживает дом. А передан на обслуживание этой компании дом, как оказалось, был потому, что из-за огромного долга жильцов другие управкомпании просто от него отказались.

«Дом очень сложный, к тому же здесь проживает и контингент специфический. Долги по этому дому — 1 миллион 550 тысяч рублей. То есть, люди просто не оплачивают. Мы стараемся что-то делать: откачали воду из подвала, ремонт сделали трубопровода на холодную воду, собрали канализацию на подвале, частично сделали остекление, по мере возможностей провели ремонт пола. Но ведь никто, ни зачем здесь не следит. На поступающие заявки мы выезжаем, аварийная служба у нас работает круглосуточно», - рассказала инженер по работе с населением УК «Прометей» Людмила Брюханова.

Жители сами признают, что плохо следят за состоянием дома, ведь даже мешки с мусором они оставляют прямо в подъезде, у своих квартир. Да и проблемы с оплатой коммунальных платежей признают. Тем не менее, требуют устранения существующих в здании проблем.

Заместитель директора департамента ЖКХ администрации Кургана Андрей Благинин пояснил, что собственники данного дома, которые не платят за его содержание, доводят его до критического состояния.

«На собираемые с дома средства УК не может выполнять в полном объеме необходимые виды работ. Убедительная просьба к собственникам, своевременно оплачивать все услуги. Если по каким-то причинам УК жителей не устраивает, то департамент ЖКХ готов организовать процесс по смене управляющей организации. Но то, что мы увидели, даже мусор, ведь это делает не «Прометей», а сами жители дома. И, повторюсь, «Прометей» не может заниматься благотворительностью и делать необходимые работы за свой счет. И на закупку материалов, и на оплату услуг рабочих нужны деньги. И если жители заинтересованы в устранении проблем, а они, действительно есть, нужно своевременно оплачивать услуги», - подчеркнул Андрей Благинин.