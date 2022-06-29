«Чистый город» старается оперативно реагировать на обращения зауральцев

За пять месяцев 2022 года было вывезено порядка пяти тысяч кубометров отходов с многолетних несанкционированных свалок, включая свалки на общественных кладбищах в муниципалитетах региона. Такую информацию озвучил учредитель ООО «Чистый город» Дмитрий Елизаров на встрече с губернатором Вадимом Шумковым.

В числе важных тем, обозначенных главой региона, – оказание качественной услуги населению. Дмитрий Елизаров отметил, что «Чистый город» старается оперативно реагировать на обращения граждан и органов местного самоуправления, а также повышать качество услуги. Так, совместно с оператором по транспортированию ТКО «Чистый город» установил для потребителей более 11 500 контейнеров, из которых более 10 тысяч – за свой счёт. С 1 января 2021 года регоператором без привлечения бюджетных средств и без включения расходов в тариф был введён в эксплуатацию собственный мусоросортировочный комплекс вблизи города Шадринска, сообщили в пресс-службе главы региона. Здесь сортируются отходы, полученные от жителей Шадринска, Катайского и Далматовского районов, а также Шадринского, Шатровского и Каргапольского муниципальных округов.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.