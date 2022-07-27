Читайте онлайн 30-й выпуск газеты «Новый мир» от 27 июля 2022 года

27 июля, 2022 - 08:45
27 июля, 2022 - 08:45
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На строительство клуба из областного и федерального бюджетов было выделено 58,5 млн рублей.
Причиной досрочного выполнения заказа стал выход строительных бригад в две смены
Число регистрируемых преступлений сократилось на 6,2%
По завершению визита состоялась встреча за круглым столом.
Система позволяет оперативно обсудить неотложную ситуацию с коллегами из федеральных центров
Осужденные ИК-2 УФСИН России по Курганской области, осваивают новое оборудование.
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