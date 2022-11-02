Читайте онлайн свежий номер газеты "Новый мир" от 2 ноября 2022 года

2 ноября, 2022 - 08:45
2 ноября, 2022 - 08:45
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Чтобы попасть в «Созвездие», нужно пройти конкурсный отбор.
С выбором юноше помог «Билет в будущее» - площадка для профориентации.
Они нужны для оперативного вызова сотрудников Росгвардии.
Патриарх Кирилл после обращения губернатора благословил принесение святыни в Курганскую область.
Билеты они могут получить в Курганском центре социальной помощи семье и детям
Ребят интересовало устройство в регионе молодежи и развитие системы образования
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