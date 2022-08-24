Читайте онлайн свежий номер газеты "Новый мир" от 24 августа 2022 года.

24 августа, 2022 - 10:00
24 августа, 2022 - 10:00
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Сергей Степашин оценил результаты работы региона в рамках федеральной программы
Отремонтированное здание строители обещали сдать в эксплуатацию в конце августа.
Это событие в недалеком будущем качественно изменит жизнь местных жителей в лучшую сторону.
Информация о том, как получить помощь от области, можно найти на сайте sz.gov45.ru/struktura
По программе переселения из ветхого фонда
Школьникам предлагают с улыбкой вспомнить самые яркие моменты этого лета.
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