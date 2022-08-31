Читайте онлайн свежий номер газеты "Новый мир" от 31 августа 2022 года.

31 августа, 2022 - 09:45
31 августа, 2022 - 09:45
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Участники проведут учебные исследования по гидрогеологии и биоразнообразию
Чемпионат пройдет на набережной Тобола в районе памятника Красину.
За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
Полпред принял участи в запуске установки подготовки нефти на месторождении Жагрина.
Эти люди пытались купаться в местах, не предназначенных для этого.
В этом году планируется выполнить вертикальную планировку участка, очистить от ила и камыша водоё
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