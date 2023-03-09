Читайте онлайн свежий номер газеты "Новый мир" от 8 марта 2023 года

9 марта, 2023 - 08:35
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9 марта, 2023 - 08:35
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Помогли благотворители.
И 5 ноутбуков со специальной подсветкой для работы с картами в ночное время.
Новый аппарат значительно облегчит работу врача-анестезиолога
Итоги собираются провести до 25 апреля.
В свои 95 лет он не перестает трудиться на благо зауральской педагогики.
Из федерального бюджета на эти цели выделили 14,4 млн рублей.
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