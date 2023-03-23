Член Общественной палаты РФ Александр Воронцов встретился с руководством зауральского УФСИН

УФСИН России по Курганской области посетил член Общественной палаты РФ Александр Воронцов.

В ходе рабочей встречи с руководством обсуждались вопросы общественного контроля за местами принудительного содержания граждан, а также взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы с Общественной наблюдательной комиссией Курганской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник управления Михаил Мачушкин отметил, что члены общественной наблюдательной комиссии регулярно посещают исправительные колонии, встречаются с осужденными и их родственниками, рассматривают и решают проблемные вопросы по обращениям граждан.

Александр Воронцов подчеркнул, что общественный контроль способствует обеспечению открытости деятельности уголовно-исполнительной системы, а также повышению уровня доверия граждан к работе государственных органов. Общественной палатой РФ этому направлению уделяется особое внимание.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Александр Сорокин рассказал, что за 2022 год комиссия посетила все исправительные учреждения региона. Проверялось соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, их материально-бытовое обеспечение, организация питания и доступность медицинской помощи. Особое внимание уделялось нахождению в местах принудительного содержания женщин, детей, граждан с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрено 15 обращений граждан, касающихся порядка и условий отбывания наказания. Случаев нарушения прав граждан в исправительных учреждениях Зауралья не выявлено.

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