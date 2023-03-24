Член Общественной палаты РФ ознакомился с условиями проживания курганских осужденных

Председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Воронцов посетил участок, функционирующий в режиме исправительного центра при ИК-1 УФСИН России по Курганской области.

Александр Воронцов осмотрел общежитие для осужденных, столовую, комнату воспитательной работы, спальное помещение. Провел беседу с осужденными, находящимися в УФИЦ. Жалоб и предложений не поступало. Осужденные отметили достаточный уровень оплаты их труда, чтобы полностью обеспечивать свои бытовые потребности, а также материально помогать семьям.

Начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин рассказал, что участок рассчитан на 30 мест и функционирует 2 года. За это время через УФИЦ прошло 80 человек. Все осужденные трудоустроены на предприятиях города Кургана. Сотрудники обеспечивают постоянный надзор за осужденными и проводят проверки на рабочих местах. После окончания срока наказания около 90% граждан остаются работать на тех же предприятиях.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию несколько участков исправительного центра общей численностью 250 мест на промышленных предприятиях Зауралья.

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