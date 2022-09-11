Члены правительства и полицейские очистили от мусора лесу трассы Курган – Звериноголовское

Представители практически всех департаментов и управлений правительства Курганской области, федеральных структур – УМВД, ГУ МЧС и других, администрации Кетовского муниципального округа - более ста пятидесяти человек вышли на очистку леса. Это 35 гектаров лесного массива вдоль дороги к пруду -накопителю озеру Чаша, идущей от трассы Курган – Звериноголовское. Организатором субботника выступил департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

«Мы разместили информацию у себя на сайте, отправили письма с приглашением в разные структуры. Они откликнулись. Никто их не заставлял, - рассказывает об организации мероприятия начальник управления экологии и недропользования департамента Андрей Новиков. - Такие субботники мы проводим традиционно и даже не раз в год. Радует, что народ всегда откликается. Прошлый раз даже простые жители увидели объявление и приехали на сбор мусора».

Технику – мусоровоз, три погрузчика с захватным механизмом и трактор с прицепом предоставили компания «Чистый город», кетовская администрация, Курганский лесопожарный центр.

«Мусора достаточно много, - оценивает ситуацию, собирая мусор в мешок, сотрудник департамента экономики Курганской области Владимир Михайлов. - Видно, что здесь устроили настоящую свалку. Это не просто, что кто-то отдыхал, а целенаправленно сюда вывозили. Работы очень много. Но и нас немало. Поэтому справимся».

Территорию разбили на секторы, участников субботника на команды по ведомствам. Инвентарь – мешки и перчатки - предоставили организаторы. Все работали с энтузиазмом.

«Рады. Настроение хорошее, - говорит с улыбкой сотрудница УМВД России по Курганской области, майор полиции Ольга Рудковская. - Природе помогаем. Заботимся не только о безопасности, но ещё и о чистоте, как видите. А то, что мусора горы, – ничего страшного. Мы офицеры, нам не бывает страшно».

Лес от мусора добровольцы очистили. Не факт, что недобросовестные граждане эту чистоту будут сохранять.Но при этом стоит учитывать, что штраф за такие нарушения вырос. Если раньше за выброс мусора куда попало граждане должны были заплатить от трёх до пяти тысяч рублей, то теперь – от десяти до пятнадцати тысяч. Если такое нарушение совершено с использованием транспорта – от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Константин Сапунов. Фото автора.

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