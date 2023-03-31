Что делать, когда звонят из банка, полиции, ФСБ и просят оформить кредит или совершить преступление?

Эти люди хотят денег, а если получится, то еще и подставить вас под преступление ради их ценностей.Кто они? Почти всегда мошенники из Украины, зарабатывающие уже так годами. А с февраля 2022 года еще и действующие в интересах своей страны.Почему они работают и их не сажают? Заблокировать международные звонки через интернет невозможно, отследить откуда именно звонят и через каких провайдеров – сложно. В последнее время звонят через WatsApp, а это можете заблокировать только вы, удалив приложение. За такую «работу» по России в Украине преступников не сажают с 2014 года, а с недавних пор и медали дают.

К чему это приводит? Особо доверчивые люди, или люди в нестабильном душевном состоянии (болезнь, горе, эйфория) не только отдают свои деньги, но и готовы выполнять действия, которые им говорит мошенник. К примеру:август 2022 доверчивой пенсионеркой сожжена машина сотрудника генерального штаба, октябрь прошлого года доверчивой женщиной подожжено отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге, несколько дней назад доверчивый мужчина метнул коктейль Молотова в здание военкомата.

Все они не понимали, для чего именно они это делают. С ними часами были на телефоне и разыгрывали спектакль. Потому что они первоначально поверили. И стали исполнителями преступления.Поверить можете и вы, и ваши родные/друзья! Если будете во внушаемом состоянии.Они сообщают вам ваши реальные данные? Да, к сожалению, утекло очень много данных из компаний, они могут многое о вас знать, но это не повод им верить.

Что с этим делать? Правило противодействия простое. Не делать что требуют, не сообщать никаких данных по телефону. Давят? Бросайте трубку, причем сразу. К звонкам должно быть нулевое доверие. Мошенники редко перезванивают и часто давят. Вас торопят? Бросайте трубку, они всегда торопят. Говорят, не бросать трубку? Точно бросайте. Это даст вам время выдохнуть и обдумать ситуацию, а это самое важное. Сомневаетесь? Лучше перезвоните сами в банк, полицию по телефону, родным и близким.

По материалам телеграм-канала 3side кибербезопасности.

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