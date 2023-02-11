Что день культурный нам готовит

Курганский областной Дом народного творчества приглашает посетить действующие выставки: «Музей музеев», «Живая механика да Винчи» и фотовыставку «Уголок России — Зауральский край».

С 1 по 12 февраля можно посетить квиз «Леонардо да Винчи». По предварительной записи. Платно. Пушкинская карта (12+).

12 февраля с 11 до 16 часов Курганский областной Дом народного творчества приглашает всех желающих на традиционную выставку-ярмарку «Живой калейдоскоп».

В Курганском областном краеведческом музее в 12.00 и 15.00 часов пройдет тематическая экскурсия «Древнее прошлое края», 6+. Платно.

Театр кукол «Гулливер» покажет спектакль «А кто там?»

Актеры Курганского театра драмы приглашают на спектакль «Старые песни о главном-3. Управдом. Фонтан. Машина», после спектакля бенефис Горяевой Е.Г.

В Курганском областном художественном музее им. Г. А. Травникова пройдут экскурсии по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков», экскурсия по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80- летию образования Курганской области и другие.

Маяковка приглашает горожан на Эхо фестиваля «Дни короткометражного кино».

В 15:00 курганцы смогут увидеть документальный альманах «Люди дела» режиссёра Владимира Головнёва.

Шадринский драматический театр покажет сказку «Царевна-Лягушка» .