Что изменится в жизни курганцев с 1 декабря

Право детей, находящихся под опекой в одной семье, на зачисление в одни и те же школу или детский сад, важные изменения в законе о деятельности иноагентов, обязанность госорганов вести странички в соцсетях и другие нововведения декабря, все в нашей информации.

С 1 декабря госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях (во «ВКонтакте» и/или в «Одноклассниках»). Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук.

Встать на налоговый учет можно будет онлайн. Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Однако для этого понадобится электронная подпись. Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.

В первый день зимы начнет действовать новый закон об иноагентах. Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок включения и исключения из него. Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

«Тот, кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать: иностранный агент — это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут их дети и внуки жить в своей стране. Если эти решения не принять, понятно: государства не будет», — отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

С 1 декабря начнет функционировать единая единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из нее органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить актуальные сведения.

Для того, что обратиться за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

С 1 декабря начнет действовать закон, требующий от операторов связи передавать в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. В нем нужно указать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах.Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.

Расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить через портал «Госуслуги». В их числе ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений.

У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы. Кроме того, уточняется, что образовательные организации вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.

Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу. Появится преимущественное право на зачисление приемных детей в те же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семьи. Раньше такая норма существовала только для родных братьев и сестер.

«Дети, находящиеся под опекой в одной семье, получат право на зачисление в одну и ту же школу или детский сад, — пояснил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — В настоящее время такое право есть только у братьев и сестер. А в семьях приемных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве. В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто‑то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места».

C 17 декабря у сотрудников службы судебных приставов появится возможность в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника.

26 декабря вступят в силу поправки в части поддержки малого бизнеса.

Так, если нарушения организаций малого и среднего бизнеса при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год, а не через три, как это было раньше. Пример такого нарушения — технические ошибки в отчетности. Но если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.

В канун нового года туристы смогут получать компенсацию. Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги.

Это касается туров в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.

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