Что ждет зауральских участников профориентационного проекта «Билет в будущее» этой осенью?

Зауральские педагоги-навигаторы во время совещания с региональным оператором проекта «Билет в будущее» - специалистами Курганского государственного колледжа – обсудили вопросы, касающиеся работы по проекту в период осени.

В этом году число педагогов, готовых стать для школьников навигаторами в увлекательный мир профессий, в Курганской области возросло в 1,7 раза. Те, кто оказался в проекте впервые, уже сейчас отмечают, что «Билет в будущее» - это реальный шанс для каждого подростка не только познакомиться со множеством профессий, но и сделать уже осознанный выбор, кем стать, куда пойти учиться.

- Профессиональной ориентацией я занималась и ранее, но участие в «Билете в будущее» принимаю впервые. Считаю, что проект довольно информативный, масштабный, образовательная платформа содержит в себе различные мотивационные ролики, вебинары с профессионалами, мастер-классы, которые помогают педагогу в организации работы, направленной на профессиональную ориентацию будущего выпускника, его самоопределение. Самый интересный и долгожданный момент — это прохождение профессиональных проб, где ребенок может «потрогать» профессию руками и на мгновение перевоплотиться, например, в строителя, айтишника или бариста. Это круто, - цитирует педагога-навигатора средней школы №40 города Кургана Екатерину Копасову пресс-служба департамента образования.

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