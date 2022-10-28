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Cказочный поезд Деда Мороза впервые сделает остановку в Кургане

Привезёт анимационную программу.

28 октября, 2022 - 22:06

На железнодорожный вокзал города Кургана 29 ноября в 19:00 прибудет поезд Деда Мороза.

Юных гостей и их родителей ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, сообщает ЮУЖД.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям. В составе поезда будет 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в очередное путешествие по стране, он посетит более 130 городов. Подробности – на сайте.

 

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28 октября, 2022 - 22:06

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