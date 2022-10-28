Cочинения курганских школьниц вошли в топ-100 работ-победительниц Всероссийского конкурса

Курганские школьницы победили во Всероссийском конкурсе сочинений-2022, организованном Минпросвещения РФ. Всего на федеральный этап поступило 379 сочинений из 85 субъектов Российской Федерации, сообщает департамент образования и науки Курганской области

Зауралье в финале представляли работы четырех школьников, победившие в региональном этапе конкурса. Сочинения ученицы 5 класса лицея №12 Кургана Варвары Подосениной (учитель Людмила Николаевна Климкина) и ученицы 11 класса школы №22 Полины Ситниковой (учитель Светлана Валерьевна Лебедева) были признаны лучшими и вошли в число 100 работ-победительниц, набравших более 51 балла из 60 возможных.

«Победа наших школьниц во Всероссийском конкурсе сочинений еще раз доказывает, что в Курганской области учатся творческие, талантливые дети, готовые расти и развиваться, достигать поставленных целей. А помогают им в этом наши замечательные педагоги, такие как Светлана Валерьевна Лебедева и Людмила Николаевна Климкина, способные заинтересовать школьников своим предметом, раскрыть их способности и дать все необходимые знания, чтобы ребята стали успешными», - прокомментировал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

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