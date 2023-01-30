ЦУР Курганской области помог гражданам в решении более чем 50 тысяч проблем

ЦУР Курганской области за 2022 год помог зауральцам в решении свыше 50 тысяч проблем.Такие данные прозвучали на совещании с руководителями Центров управления регионами (ЦУР) Уральского федерального округа, которое провёл полномочный представитель Президента России Владимир Якушев.

Речь шла об итогах работы ЦУР округа за 2022 год и планах на 2023-ий. Отмечено, что в минувшем году ежедневной работой центров, наряду с мониторингами и анализом сообщений, стало развенчивание фейков. Полпред высказал мнение, что в этом году задач у ЦУР только добавится.

«Регионы УрФО различаются по экономическим показателям, специфике промышленности и географическому положению, но информационные проблемы очень часто схожи. В 2022 году ЦУР Уральского федерального округа обработали почти 400 тысяч обращений граждан. Среднее время ответа составило всего три часа. Но подходы в отработке инцидентов пора совершенствовать. Важно работать над созданием единого информационного пространства Уральского федерального округа», - подчеркнул Владимир Якушев.

«Интернет сегодня - основное поле битвы в информационной войне, ведущейся против России. Важно развивать объективные каналы информирования, где жители нашей страны могут получать проверенную и достоверную информацию. Госпаблики регионов УрФО ведутся достаточно активно. Еженедельно в них публикуется до 4,5 тысячи постов, которые получают порядка 7,8 млн просмотров», - привёл данные первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» (головной организации центров управления регионами) Кирилл Истомин.

Благодаря работе ЦУР Курганская область была готова к реализации закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года. «Практически 100% организаций Зауралья создали официальные страницы в соцсетях, их общая аудитория составляет 648 тысяч человек. Это отразилось в рейтинге регионов Минцифры РФ – Курганская область находится в лидерах», - отметила руководитель Центра управления регионом Курганской области Жанна Чумакова.

Особое внимание ЦУР уделяет повышению эффективности коммуникации жителей с органами власти.«Для этого системно проводим обучение глав муниципальных образований и специалистов ведомств работе в социальных сетях. Мы организовали 33 обучающих семинара, где в том числе познакомили с правилами работы в соцсетях сотрудников школ, детских садов, учреждений культуры, спорта, здравоохранения и активных жителей региона – представителей областной общественной палаты, молодежных активистов и депутатов», - рассказала Жанна Чумакова.

Фото с сайта полпредства.

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