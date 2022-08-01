Дачники из Русаково Белозерского района принялись сами благоустраивать деревню

Вопросы благоустройства, развития и поддержания в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры, создания комфортных условий для проживания должно заниматьважное место в каждом населенном пункте. Наведение порядка на территориях сел и деревень – повседневная забота не только администрации, но и каждого жителя. Если в больших селах вопросу чистоты и порядка уделяется более или менее должное внимание, то в маленьких – порой вообще не затрагивают эту тему.

О том, как обстоят дела с благоустройством в деревне Русаково, мы поговорили с местным жителем Геннадием Горожанцевым:

– Деревня Русаково в недалеком прошлом была приличным населенным пунктом со школьным огородом и интернатом. При каждой усадьбе имелся крупный и мелко рогатый скот, в 90-е годы под картофель использовался каждый квадратный метр.

– А что же сегодня?

– На сегодняшний день в деревне нет ни одного старожила села, ни одной скотины. Сохранилась она благодаря горожанам, часть которых живет здесь постоянно, другая – только летом. Но нерешенных проблем хватает. Это и плохое состояние дорог, и старые покосившиеся заборы, и вездесущий мусор и ничем не примечательная «культурная» жизнь. На заброшенной плодородной земле буйствует крапива, конопля, клены.

– И что, по вашему мнению, нет совсем никаких перспектив?

– Ну почему же, перспективы есть. Нужно только захотеть и приложить усилия. Медленно, но деревня оживает. Строятся коттеджи, появились школьники. Весной 2020 года в центре деревни был очищен участок земли от крапивы, конопли, репья и заложен сквер. Посадили деревья, кустарники и массу цветов.

В 2021 году начинающий фермер Артем Ковалык в сквере обустроил волейбольную и баскетбольную площадки, а также перекладины. А чтобы избежать набега редькинских коров сквер загородили примитивной изгородью.

– А откуда взялись средства на благоустройство?

– Все необходимое спортивное оборудование Артем Иванович приобрел за свой счет. А на закладку насаждений, изгородь и работы денежные средства из кассы общины и бюджетов разного уровня не были затрачены, то есть все это можно сделать без существенных затрат. Была бы смекалка и находчивость.

– Сейчас работа по преображению продолжается?

–В июне текущего года для поддержания чистоты в сквере и продолжения озеленения по моей инициативе были привлечены проживающие в деревне школьники и находящиеся у родственников курганские ребята. Но интересно то, что местные ребята инертны к этому и равнодушны, а курганские Ирина Юминова, Артем Чернышов, Игорь Ужинов сами пришли и предложили помощь. Они активно очищают участки от травы, сажают новые цветы, поливают их два раза в день. Особенно восхищаюсь Ириной. Она добровольно стала руководителем группы, умело распределяет работу среди ребят, постигает азы цветоводства.

– Это же и духовное и трудовоевоспитание подрастающего поколения.

– Перед началом работ с ребятами провел беседу о бережном отношении к живой природе, к цветам. Очень важно вырваться из вековой крапивной жизни под лозунгом«от виртуальной жизник естественной». Верю, что красоту, сделанную своими руками, они будут беречь, ценить, оберегать от вандалов. Может быть, созданное нами несколько примитивно, но это один из первых шагов единения человека с природой.

– А что же взрослые непринимают участие в благоустройстве деревни?

– Население деревни к созданному скверу относится равнодушно. Сначала никто не насмелился предложить свои услуги. Но летом текущего года Мостовских предложила рассаду цветов, Панасенкова с мужем на половину периметра сквера насадили ромашек, несмотря на жару, все прижилось.

Глупо ждать, что кто-то придет и наведет порядок на нашей земле, благоустроит территорию у дома, организует праздник.Мы в ответе за все, что происходит в наших деревнях и селах.Порядок должны поддерживать сами люди.

– Спасибо, Геннадий Николаевич, за беседу.

Верим, что в Русаково появится больше активных, неравнодушных жителей, которые всей душой будут болеть за благоустройство своей малой родины. Село только тогда приобретет достойный облик, когда его жители будут заботливо относиться к природе,не выбрасывать куда угодно мусор, облагораживать приусадебные участки, следить за чистотой территории деревни. Кто, как не местные жители, знают лучше свои проблемы. Кому, как не им, в силу своих возможностей, делать комфортнее и уютнее жизнь, прежде всегодля себя.И пусть дети станут хорошим примером для взрослых.

Ольга Митрофанова. Фото автора. Газета «Боевое слово».

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