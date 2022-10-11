Далматовцы привезли в воинскую часть в Елани лопаты, ножовки и письма

В воинскую часть Елань 10 октября, была доставлена гуманитарная помощь мобилизованным парням из Далматовского района, сообщает в социальной сети «Вконтакте» глава муниципального образования Александр Столбов.

С его слов, силами неравнодушных людей района были собраны денежные средства, на которые приобретены товары первой необходимости для мобилизованных. Список необходимых средств ребята нам написали сами. Сюда вошли штыковые лопаты, наколенники, топоры, ножовки по дереву, газ «Следопыт» и многие другие принадлежности необходимые в специальной военной операции. Также для ребят были приобретены продукты питания, приготовлены свежие пироги. Работники службы такси «Ромашка» собрали коробку медикаментов. А учащиеся Уксянской школы решили морально поддержать призванных на службу и отправили им большую пачку писем и рисунков.

Глава Далматовского округа поблагодарил всех жителей района, участвовавших сборе помощи, за заботу, внимание, не равнодушное отношение.

«Откликнулись буквально все, - утверждает чиновник, - даже кого не коснулась мобилизация. Спасибо вам за помощь. Вместе мы справимся, вместе мы – сила».

Столбов заверил, что далматовцы будут и дальше заниматься сбором помощи воинам, которым предстоит участвовать в специальной военной операции.

Фото из личной страницы соцсети «Вконтакте Александра Столбова.

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