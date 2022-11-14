Далматовская школьница получила письмо с фронта от командира танкового взвода

Почта России передала ученице пятого класса Далматовской школы № 2 имени Попова письмо - ответ солдата. Заветный конверт девочке вручили на линейке. Она очень обрадовалась.

«Солдаты борются за то, чтобы наша жизнь была мирной, все дети улыбались. Просит ребят хорошо учиться, слушать родителей и любить нашу Родину так, как любят ее солдаты. Такие письма вдохновляют и нас на новые хорошие дела», - написал командир подразделения далматовской школьнице.

Ребята активно поддерживают наших бойцов в зоне проведение СВО,пишут им письма и готовят рисунки, желают победы, приглашают в гости в город Далматово погулять по Березовой роще.

Ранее мы сообщали, что на приходе Покрова Пресвятой Богородицы города Кургана воспитанники воскресной школы дошкольной и школьных групп, родители присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату». На уроках прикладного искусства дети сделали конверты, красочно их оформили, нарисовали рисунки. Дома написали добрые, тёплые письма. Для военнослужащих они много значат, напоминают им о родном доме и мирной жизни, которую они сейчас защищают.

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