«Далматовский вестник» живёт, независимо от политической погоды

Всё начиналось с «Хлебного фронта»

Осенью 1930 года в Уральской области, а так назывался в то время наш регион, начали организовываться районные газеты. Такая попытка была сделана и в Далматовском районе: 8 октября 1930 года его жители получили газету «Хлебный фронт», вышедшую тиражом 1800 экземпляров. Но настоящей районкой она не стала – после седьмого номера издание прекратило своё существование. Однако через год далматовцы получили другую газету – «Путь к социализму», которая в 1951 году была переименована в «Путь к коммунизму». А в октябре 1991 года она стала «Далматовским вестником».

Кстати, на название районки был объявлен конкурс. От читателей поступили десятки предложений. Среди них были «Восход России», «Вперёд за перестройку!», «Русская Теча», «Колос», «Поиск» и другие. Конкурс выиграл механизатор колхоза имени Чкалова Николай Анашкин, который в своём предложении написал: «Считаю, что нашу газету надо назвать «Далматовский вестник». Она будет жить во все времена, независимо от политической погоды».

И газета живёт. В июле текущего года она отметила свой 91-й день рождения. Переживая вместе с земляками радости и огорчения, праздники и будни, она была и остаётся востребованной. По числу подписчиков и насыщенности на количество жителей района она является одним из лидеров в области. Это радует, но и ко многому обязывает. Коллектив редакции ежедневно работает над тем, чтобы районка была интересной и полезной для своего читателя.

Их работы «знают в лицо»

В нынешнем составе редакции девять человек. Все разные – по возрасту, стажу работы, характеру. Но у каждого есть замечательное качество – верность газете.

На журналистском поприще трудятся заместитель редактора Алёна Назарова, заведующие отделами Любовь Шевелёва и Виктор Коронец. Они опытные сотрудники, тщательно работающие над материалом, вдумчиво относящиеся к каждому написанному слову. Их работы читатели «знают в лицо» и не стесняются обращаться к журналистам и по проблемным вопросам, и с добрыми вестями.

Внешний облик газеты, её оформление – заслуга кропотливой работы дизайнера Михаила Потапова. Не считаясь с личным временем, со знанием дела работают в редакции операторы электронного набора и вёрстки Наталья Брызгалова и Татьяна Фёдорова. С большим трудолюбием и добросовестно выполняет свои обязанности менеджер Елена Орлова. А на водителя редакции Александра Коурова всегда можно положиться – это надежный и опытный сотрудник, от ответственности которого зависит многое, в том числе и своевременная доставка газеты корпоративным подписчикам и в торговые точки города.

На благо малой родины

Среди разнообразия тем, освещаемых районкой, можно, пожалуй, выделить патриотическое воспитание. Ведь за все время, что существует газета, на её страницах рассказывается о жителях района, которые успешно трудятся на благо своей малой родины. Передовики производства, лучшие работники организаций и учреждений, трудовые коллективы – частые герои публикаций. Благодаря газете жители района многое знают об участниках Великой Отечественной войны, их подвигах и жизненном пути. Журналисты не проходят мимо молодежных тем: в Далматовском районе немало талантливых детей, которые успешны в учебе, спорте, творчестве и искусстве.

Почти полвека приложением к газете регулярно выходит литературно-художественный альманах «Далматово», в котором публикуются произведения местных поэтов и писателей. Иллюстрации к нему выполняет жительница Далматово художник Надежда Конева.

Работа редакции газеты отмечена многими наградами как регионального, так и всероссийского уровней. Так, «Далматовский вестник» дважды становился лауреатом Всероссийского фестиваля СМИ среди районных газет: в 2014 году – за журналистский социальный проект «Чистый город», в 2015 году – «Журналисты огненных лет». В 2016 году за проект «Родная газета» в этой же номинации «Далматовский вестник» стал дипломантом, а коллектив редакции был отмечен жюри конкурса дипломом за высокие профессиональные достижения. Неоднократно наша газета становилась и призером Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания. В этом году, в свой профессиональный праздник, коллектив редакции газеты за большой вклад в работу по воспитанию подрастающего поколения был награжден памятной медалью «Сергей Александрович Сущенко», учрежденной администрацией Далматовского района в честь Героя России.

Конечно, нельзя не отметить тот факт, что с появлением Интернета и других источников информации интерес к печатному слову в мире падает. Но многие жители Далматовского района остаются верны своей газете. И зачастую она является единственным периодическим печатным изданием, которое выписывают в семье. На начало 2022 года тираж «Далматовского вестника» составлял чуть более 3700 экземпляров. Читатели получают газету по почте, в своих организациях, приходят за ней в редакцию или покупают в магазинах. Кроме того, благодаря успешному освоению интернет-пространства у газеты более 10 тысяч подписчиков в соцсетях – созданы свои группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте». Всё это говорит о том, что за девять десятков лет своего существования районная газета не утратила доверия читателей и продолжает оставаться их верной спутницей.

Ольга Аксентьева, редактор районной газеты «Далматовский вестник».

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