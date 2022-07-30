«Далур» активно внедряет рационализаторские предложения

АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») подвело итоги первого полугодия по развитию Производственной системы «Росатома» (ПСР).

С начала 2022 года открыто и реализуется 23 ПСР-проекта, направленных на сокращение времени протекания процессов, повышение эффективности и снижение себестоимости. В частности, это проекты «Оптимизация организационной структуры и функционала финансово-экономического блока предприятия», «Интенсификация добычи металла при применении реагентной обработки», «Интенсификация добычи путём оптимизации подачи окислителя» и др.

Всего работниками предприятия за шесть месяцев подано 115 предложений по улучшениям. Лучшие из них реализованы работниками участка энергоснабжения, участка геотехнологического полигона и ремонтно-восстановительных работ, участка ремонтно-механических работ.

- Ранее при выполнении сварочных работ работники не могли одновременно использовать сварочный щиток и защитную каску. Теперь разработано и используется специальное крепление щитка на каску, что существенно повысило безопасность, - говорит о лучшем предложении по улучшению (ППУ) специалист по развитию ПСР АО «Далур» Наталья Курашова.

Также реализованы ППУ по установке сигнальных ламп, применению специального ключа для открытия бочек с химическими реагентами и др.

Ранее по итогам управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли» Госкорпорации «Росатом» АО «Далур» подтвердило статус «Лидер ПСР».

- Наши лучшие бережливые практики рекомендованы для тиражирования на других предприятиях отрасли. Сегодня АО «Далур» все больше ориентировано на создание цифровых ПСР-образцов, - утверждает генеральный директор предприятия Динис Ежуров.

Фото отдела по связям с общественностью и региональными органами власти АО «Атомредметзолото».

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