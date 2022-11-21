«Далур» передал слабовидящим детям рельефные книги

В Далматово малышам с нарушениями зрения вручены наборы специальной литературы. Иллюстрированные рельефные книги «Путешествие по странам и континентам» отдали детскому саду №11. Издания приобрел Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» в сотрудничестве с благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».

Подарки передал заместитель генерального директора АО «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») Александр Юкачев. Заведующая детским садом Наталья Дозморова отметила, что игровые наборы, объемные и подвижные конструкции разнообразят коррекционную работу и обогатят знания и впечатления слабовидящих детей. Она выразила слова искренней благодарности за внимание.

Дети были рады необыкновенным книжкам с объемными конструкциями, яркими и крупными рисунками, тактильными вставками, «Волшебным карандашом».

С «умными книгами» ребята занимаются не только во время групповой учебы с логопедом, но и в свободные часы. Занятия способствуют развитию речи и социальной адаптации детей .

Напомним, что всего в текущем году Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» и АО «Далур» выделили на развитие районов Курганской области более 20 млн рублей. За счет средств уранодобывающего предприятия в 2022-2023 годах будет выполнен капитальный ремонт Звериноголовской и Трудовской школ. Выделены средства для приобретения спортивного инвентаря для подготовки лыжников, полиатлонистов и легкоатлетов. В селе Новопетропавловское отремонтирован водопровод, открыт детский городок и т.д.

Кроме того, налоговые отчисления АО «Далур» составляют более 500 млн рублей в год, из них более 200 миллионов – в региональный и местный бюджеты, сообщили «Новому миру» в пресс-службе АО «АРМЗ».

Фото пресс-службы АО «АРМЗ».