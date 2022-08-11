«Далур» помогает ремонтировать школы в Курганской области

13 млн рублей выделило АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») на ремонт школ в Звериноголовском районе Курганской области. За счет средств уранодобывающего предприятия в 2022-2023 годах будет выполнен капитальный ремонт Звериноголовской и Трудовской средних школ.

- Мы уже несколько лет работаем в Звериноголовском районе. Сейчас здесь завершается обустройство опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана. После начала отработки месторождения появится более 300 рабочих мест. Жители центров уранодобычи – это, в первую очередь, наши сотрудники и их семьи. Поэтому поддержка социальной инфраструктуры, образования и спорта – одно из важных направлений в нашей деятельности, - говорит первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «Далур» Камол Кадыров.

Ранее в 2022 году АО «Далур» выделило средства на приобретение спортивного инвентаря для подготовки лыжников, полиатлонистов и легкоатлетов Звериноголовскому детско-юношескому центру. В 2020-2021 годах предприятие профинансировало оснащение центра образования «Точка роста», помогало Звериноголовской и Круглянской средним школам.

Напомним, что налоговые отчисления АО «Далур», добывающего уран на месторождениях Зауралья, составляют более 500 млн рублей в год. Из них более 200 млн рублей поступает в региональный и местный бюджеты. Кроме этого, предприятие участвует в реализации национальных проектов, сообщили «Новому миру» в пресс-службе АО «Атомредметзолото».

Фото пресс-службы АО «Атомредметзолото».

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