«Далур» признан лучшим уранодобывающим предприятием России!

Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» подвел итоги работы за 2022 года. Лучшим уранодобывающим предприятием России признано АО «Далур» (Курганская область).

На протяжении последних лет на «Далуре» активно внедряются цифровые инструменты, повышающие производительность и безопасность труда. С 2021 года на предприятии используются цифровые технологии управления. С их помощью удается выявлять и оценивать дополнительный объем запасов урана, повышать эффективность отработки месторождений.

Также на предприятии действует система позиционирования персонала «Умные каски». Она позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы.

В конце прошлого года автотранспортное подразделение «Далура» внедрило систему «Антисон», а также систему видеонаблюдения состояния водителя и фиксации нарушений ПДД. Они установлены в кабинах автомобилей для своевременного анализа состояния водителя и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что АО «Далур» также признавалось лучшим уранодобывающим предприятием России в 2017 и 2020 годах.

- Высокая оценка деятельности предприятия – это заслуга всех его работников. Уверен, что трудовой коллектив сможет не только удержать, но и улучшить достигнутые показатели по всем направлениям, - заявил «Новому миру» генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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