«Далур» продолжает подготовку к добыче урана в Звериноголовском районе

На Добровольном месторождении в Звериноголовском районе Курганской области завершено строительство складского хозяйства. Работы по обустройству опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана выполняет АО «РУСБУРМАШ» (специализированное предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»). Добычу урана на Добровольном будет вести АО «Далур», также входящее в Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом».

- Работы на стройплощадке идут по графику. Завершено строительство складов химреагентов и склада нитрита натрия. Ранее возведены административное здание, компрессорная и операторский пункт, - сообщил первый заместитель генерального директора АО «РУСБУРМАШ» Андрей Богуж.

Строительство продолжается. В здании технологического корпуса установлены сорбционные колонны, ведутся работы по их обвязке. Проложены эстакады электрических сетей, смонтированы наружные водопроводы.

Отметим, что проектная документация и результаты инженерных изысканий на работы по обустройству опытно-промышленного участка получили положительное заключение Главгосэкспертизы России № 45-1-1-3-001048-2020. Право пользования участком недр федерального значения Добровольное для разведки и добычи урана предоставлено АО «Далур» в соответствии с опубликованным 30 мая 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1131-р. В 2018-2019 годах по итогам общественных слушаний местные жители одобрили планы АО «Далур» по отработке Добровольного.

Пусконаладка на Добровольном запланирована на декабрь 2022 года. Организация добычи в Звериноголовском районе позволит создать более 300 новых рабочих мест и обеспечивать атомную промышленность стратегическим металлом несколько десятилетий.

Фото пресс-службы АО «Атомредметзолото».