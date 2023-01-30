«Далур» создаст в Курганской области более 300 новых рабочих мест

Более 300 новых рабочих мест и обеспечение стратегическим сырьем атомной промышленности России. Такой результат даст разработка Добровольного месторождения урана в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области, которое с рабочей поездкой посетил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Разработкой Добровольного месторождения занимается Акционерное общество «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»). В настоящее время оно ведет обустройство опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана вблизи села Труд и Знание.

- Работы идут по графику. По масштабам Добровольное месторождение сравнимо с Далматовским, отработку которого мы ведем с 1984 года. Это месторождение ленточного типа, общая протяженность уранового оруденения составляет около 18 километров. Организация добычи в Звериноголовском округе позволит создать более 300 новых рабочих мест и обеспечивать атомную промышленность стратегическим металлом несколько десятилетий, - сообщил генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров.

Владимир Архипов познакомился с ходом работ, осмотрел технологический и административный корпуса, складское хозяйство и другие объекты.

На рабочем совещании также были обсуждены вопросы поддержки территории присутствия. Отмечено, что Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» и АО «Далур» только в 2022 году выделили на развитие районов Курганской области более 20 млн рублей.

В частности, за счет средств уранодобывающего предприятия выполняется капитальный ремонт Звериноголовской и Трудовской школ, выделены средства для приобретения спортивного инвентаря для подготовки лыжников, полиатлонистов и легкоатлетов.

Фото АО «Далур».

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