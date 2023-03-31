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Данил стал пятисотым малышом, родившимся в этом году в Кургане

Семья получила поздравление от губернатора.

31 марта, 2023 - 12:05

В Курганском городском отделе Управления ЗАГС Курганской области состоялась торжественная церемония имя наречения 500 малыша, родившегося в нашем городе в этом году.

В семье Максима и Динары 22 февраля 2023 года родился долгожданный сын, которого по заявлению родителей назвали Данил.

В торжественной обстановке специалисты Курганского городского отдела вручили свидетельство о рождении, передали семье поздравление губернатора и руководителя аппарата губернатора Курганской области.

«Уважаемые Максим Юрьевич и Динара Кубанычбековна! Желаем вам воспитать умного и замечательного сыночка, который станет гордостью мамы и папы. Пусть этот день останется в вашей семейной летописи одним из самых чудесных и красивых праздников!» - обратились к молодым родителям сотрудники Управления ЗАГСа.

 

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31 марта, 2023 - 12:05

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