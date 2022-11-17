Дефектологи со всего региона приехали в Курган поделиться техниками работы с неговорящими детьми

Специалисты коррекционного образования встретились в Кургане на семинаре Ассоциации дефектологов.

Как делились опытом и разбирались, как правильно выстроить диагностическую работу и реабилитационную поддержку детей, которые не могут говорить. Отдельно остановились на том, какие особенности раннего развития ребенка должны обеспокоить родителей и специалистов в контексте речевой патологии.

Перед собравшимися выступили специалисты отделения сурдопедагогики и слухопротезирования Курганской областной клинической больницы, медицинского центра ООО МастерСлух, Центра помощи детям и Введенской специальной (коррекционной) школы. Логопеды и дефектологи рассказали, как практически с младенческого возраста выявить у ребенка нарушение слуха и какие действия нужно при этом срочно предпринять, а также как запустить речь у неговорящего ребенка уже в ситуации школьного обучения.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента образования, дефектологи обсудили и попробовали на себе большинство представленных техник, получили визуальные инструкции и методические рекомендации по представленным практикам.