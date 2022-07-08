Делегация Курганской области участвует в конгрессе «Национальное здравоохранение 2022»

Делегация Курганской области участвует в первом Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение 2022». В ее состав вошли заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина, глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области Сергей Сахатский, руководитель медицинско-информационного центра Елена Петровская и исполняющий обязанности директора РНЦ ВТО имени Г.А. Илизарова Александр Бурцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Мероприятие проходит в Москве с 6 по 8 июля в Центре международной торговли. Организаторами конгресса выступают Минздрав России и Фонд «Росконгресс».

Участники конгресса обсудят ключевые вопросы организации работы в постковидный период, цифровую трансформацию в системе здравоохранения, применение новых форм работы, кадровой политики, лекарственного обеспечения, модернизации системы первичного звена и другие.

«Достаточно насыщенная программа, конечно, самое главное - это обеспечение оказания доступной и качественной помощи населению и достижение поставленной национальной цели Президентом Российской Федерации – это увеличение средней продолжительности жизни россиян», - сообщила заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина.

Также в рамках первого Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2022» пройдут деловые встречи с первыми лицами отрасли в формате открытого разговора, конференция стран СНГ с участием представителей Всемирной организации здравоохранения, партнерские мероприятия и другие.

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