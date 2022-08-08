Делегация Курганской области вернулась с форума «УТРО» с двумя победами. Итоги грантового конкурса Росмолодёжи смогли подвести 5 августа.

Гранты на реализацию социальных проектов выиграли двое представителей Курганской области: Никита Невзоров из Лебяжьевского округа получил 150 тысяч рублей в номинации #развивайсреду. Он представил проект общедоступной раздевалки уличного корта «Ледяная избушка». На выигранные деньги молодой человек хочет обустроить раздевалку рядом с кортом в посёлке. Коробка для корта и прокат коньков появились также благодаря победе в предыдущих конкурсах грантов на форуме.

Проект «Диагональ памяти 22-23», разработанный Светланой Кандаковой из Мишкино стал лучшим в номинации «Помни». В рамках проекта на 69 тысяч рублей в Мишкинском районном историко-краеведческом музей им. А.П. Сычева может появиться современная техника. Новое оборудование позволит проводить увлекательные экскурсии для школьников 5-9 классов по сохранению исторической памяти с помощью визуализации. На экранах будет представлена информация об участниках Великой Отечественной войны Мишкинского муниципального округа, хранящаяся в фондах музея (награды, фото, письма, экспонаты и другая справочная информация).

Ребят поздравила Заместитель Губернатора Курганской области - Руководитель Аппарата Губернатора Оксана Куташи.

«Никита и Светлана, поздравляю вас с победой. Вы большие молодцы! Уверена, что у вас все получится», - написала она в своем телеграм-канале.

Напомним на первую смену окружного форума молодёжи смогли приехать 25 молодых жителей Курганской области. Участники посещали образовательные площадки, получали новые компетенции, общались и делились опытом.

На протяжении всей смены работали площадки «Эко-сообщества», «Урбанистические сообщества» и «Креативные сообщества». Для специалистов по работе с молодёжью работала менторская площадка, где они могли улучшить свои профессиональные навыки и получить удостоверение о повышении квалификации.

Большой популярностью на первой смене форума «УТРО» пользовалось арт-пространство Курганской области. Здесь была обустроена чайная «За Уралом теплее», где участники смогли угоститься чашечкой вкусного и ароматного чая и оставить себе на память открытку с природными достопримечательностями региона.

Вторая смена форума стартовала 6 августа. Наш регион представляют уже 37 человек! Это ребята из Курганской области и студенты Луганской народной республики. Курганская область для второй смены подготовила площадку «ЗОЖ-сообщества».

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